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Кирьос: я ненавидел и презирал Надаля. К Джоковичу и Федереру такой злости не испытывал

Кирьос: я ненавидел и презирал Надаля. К Джоковичу и Федереру такой злости не испытывал
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Финалист Уимблдона-2022, чемпион семи турниров ATP австралийский теннисист Ник Кирьос признался, что Рафаэль Надаль был для него самым раздражающим представителем «Большой тройки».

«Я его терпеть не мог. Так сильно ненавидел и презирал его, когда видел, как он ходит кругом. Он был тем парнем, который всегда меня мотивировал. Если играл с ним, то настраивался на матч и старался показать свой лучший теннис, на который способен. Когда играл с Федерером или Джоковичем, я не испытывал такой злости.

Все в наших академиях на родине боготворили его, говорили: «Он такой трудяга, он такой-то и такой-то». Я же говорил: «Терпеть не могу этого парня». Я хотел показать людям, что можно просто веселиться, быть спокойным и побеждать таких людей», — приводит слова Кирьоса Eurosport со ссылкой на подкаст Nothing Major.

Когда Надаль объявил о завершении карьеры, Кирьос признался, что будет скучать по нему, так как Рафаэль был его мотивацией.

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