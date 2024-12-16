Видео: лучшие моменты Андрея Рублёва в 2024 году

Медиаслужба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) представила подборку лучших моментов олимпийского чемпиона 2020 года в миксте восьмой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва в сезоне-2024.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP Media.

В 2024 году Рублёв стал чемпионом грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) и турнира ATP-250 в Гонконге.

На турнирах «Большого шлема» Рублёв выступил следующим образом: