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Видео: лучшие моменты Андрея Рублёва в 2024 году

Видео: лучшие моменты Андрея Рублёва в 2024 году
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Медиаслужба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) представила подборку лучших моментов олимпийского чемпиона 2020 года в миксте восьмой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва в сезоне-2024.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP Media.

В 2024 году Рублёв стал чемпионом грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) и турнира ATP-250 в Гонконге.

На турнирах «Большого шлема» Рублёв выступил следующим образом:

  • US Open – четвёртый круг;
  • Уимблдон – первый круг;
  • «Ролан Гаррос» — третий круг;
  • Australian Open – четвертьфинал (проиграл будущему чемпиону Яннику Синнеру).
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