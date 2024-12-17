Наоми Осака рассказала, какое качество Ника Кирьоса её восхищает

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака рассказала о своей дружбе с австралийцем Ником Кирьосом.

«Ник – энергичный человек и на корте, и за его пределами. Мне очень нравятся люди, которые не стесняются того, кто они есть, и не боятся показывать все свои грани. У Ника есть сторона, которую мало кто видит, но я могу сказать, что у него очень большое сердце и ему очень важно отдавать [себя другим], и это его качество меня в нём восхищает.

Я считаю, что в жизни и карьере наступает момент, когда нужно перестать позволять внешнему шуму влиять на тебя… Если ты доверяешь чьему-то мнению больше, чем своему собственному, ты никогда не достигнешь того, к чему стремишься», — приводит слова Осаки Bazaar.au.

Отметим, что Кирьос является клиентом спортивного агентства Evolve, который Осака запустила вместе со своим агентом Стюартом Дьюгуидом.