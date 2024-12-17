Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Наоми Осака рассказала, какое качество Ника Кирьоса её восхищает

Наоми Осака рассказала, какое качество Ника Кирьоса её восхищает
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака рассказала о своей дружбе с австралийцем Ником Кирьосом.

«Ник – энергичный человек и на корте, и за его пределами. Мне очень нравятся люди, которые не стесняются того, кто они есть, и не боятся показывать все свои грани. У Ника есть сторона, которую мало кто видит, но я могу сказать, что у него очень большое сердце и ему очень важно отдавать [себя другим], и это его качество меня в нём восхищает.

Я считаю, что в жизни и карьере наступает момент, когда нужно перестать позволять внешнему шуму влиять на тебя… Если ты доверяешь чьему-то мнению больше, чем своему собственному, ты никогда не достигнешь того, к чему стремишься», — приводит слова Осаки Bazaar.au.

Отметим, что Кирьос является клиентом спортивного агентства Evolve, который Осака запустила вместе со своим агентом Стюартом Дьюгуидом.

Материалы по теме
Скандальный Кирьос прав: его 5 революционных идей взбодрят теннис
Скандальный Кирьос прав: его 5 революционных идей взбодрят теннис
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android