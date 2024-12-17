Мартон Фучович обручился с венгерской моделью в Париже

104-я ракетка мира, 32-летний венгерский теннисист Мартон Фучович обручился с моделью и дизайнером Николеттой Мольнар.

Пара опубликовала в социальных сетях романтичные снимки. Исходя из них, можно сделать вывод, что Фучович сделал предложение руки и сердца в Париже.

«Твой навсегда», — подписал фото с помолвки Фучович.

Фото: из личного архива Мартона Фучовича

Фото: из личного архива Мартона Фучовича

Об отношениях Фучовича и Мольнар впервые стало известно в 2023 году, когда девушка появилась в ложе теннисиста. После этого они перестали скрывать роман, публикуя совместные фото в соцсетях.

Фучович имеет в своём активе два титула на уровне ATP. Его лучшим достижением на турнирах «Большого шлема» является четвертьфинал Уимблдона-2021.