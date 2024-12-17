18-летний Жоао Фонсека назвал своего кумира на корте

18-летний бразильский теннисист, участник Next Gen ATP Finals — 2024, Жоао Фонсека ответил на несколько вопросов от представителей пресс-службы ATP.

— Если бы вы могли поужинать с любыми тремя людьми, кто бы это был?

— Я бы назвал Роджера Федерера. Я никогда не встречался с ним, но он мой кумир в теннисе. Баскетболист Коби Брайант: его стиль игры был невероятен. Третьим я бы назвал своего папу, потому что он бы помогал мне задавать вопросы, которые мне трудно выразить по-английски.

— Если бы вы могли поменяться местами с одним человеком в мире на один день, кто бы это был?

— Сложный вопрос. Я хотел бы побыть человеком, не имеющим отношения к теннису. Может быть, кто-то из футболистов, например, Криштиану Роналду. Я мог бы также назвать Неймара, может быть, потому, что он бразилец, но, скорее всего, Роналду.

— В теннисе приходится много путешествовать. Если есть хоть одно место в мире, которое вы могли бы посетить не ради теннисного турнира, то куда бы это было?

— Я бы назвал Японию или, может быть, Грецию. Греция — это здорово, — приводит слова Фонсеки пресс-служба ATP.

Жоао Фонсека — 145-я ракетка мира, с 18 по 22 декабря он примет участие в молодёжном Итоговом турнире ATP — 2024, который пройдёт в Джидде (Саудовская Аравия).