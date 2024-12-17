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Удастся ли Диане Шнайдер по результатам сезона-2025 отобраться на Итоговый турнир WTA?

Удастся ли Диане Шнайдер по результатам сезона-2025 отобраться на Итоговый турнир WTA?
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Совсем скоро стартует новый теннисный сезон. 13-я ракетка российская теннисистка Диана Шнайдер откроет его на хардовом турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия).

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: удастся ли Диане Шнайдер по результатам сезона-2025 отобраться на Итоговый турнир WTA?

Напомним, 3 ноября 20-летняя Шнайдер стала чемпионкой турнира WTA-250 в Гонконге. Для россиянки этот титул стал четвёртым в карьере. Первые три она выиграла на хардовом турнире WTA-250 в Хуахине (Таиланд), на травяном турнире WTA-500 в Бад-Хомбурге (Германия) и на грунтовом турнире WTA-250 в Будапеште (Венгрия).

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