Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Огонь и лёд 2.0». Соперничество Синнера и Алькараса сравнили с Боргом и Макинроем

«Огонь и лёд 2.0». Соперничество Синнера и Алькараса сравнили с Боргом и Макинроем
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер олимпийского чемпиона британца Энди Маррея теннисный обозреватель Марк Петчи высказался о соперничестве лидера мирового рейтинга ATP итальянца Янника Синнера и третьей ракетки мира Карлоса Алькараса из Испании.

«Я всегда буду возвращаться в эпоху Огня и Льда Бьорна Борга и Джона Макинроя. Именно Мак привнёс страсть, Джимми Коннорс — плохого парня, Борг — лёд. Для меня Янник и Карлос — это «Огонь и лёд 2.0». Возможно, у нас не будет грязных разговоров, как в 80-х, но теннис на самом деле сейчас невероятно хорош», — приводит слова Петчи Tennis Infinity со ссылкой на Betway.

68-летний швед Бьорн Борг — бывшая первая ракетка мира, 11-кратный победитель турниров «Большого шлема». 65-летний американец Джон Макинрой — экс-лидер мирового рейтинга, семикратный чемпион ТБШ.

Материалы по теме
«Почти никогда не проигрывал». Штруфф выбрал лучшего между Синнером и Алькарасом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android