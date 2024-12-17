«Огонь и лёд 2.0». Соперничество Синнера и Алькараса сравнили с Боргом и Макинроем

Бывший тренер олимпийского чемпиона британца Энди Маррея теннисный обозреватель Марк Петчи высказался о соперничестве лидера мирового рейтинга ATP итальянца Янника Синнера и третьей ракетки мира Карлоса Алькараса из Испании.

«Я всегда буду возвращаться в эпоху Огня и Льда Бьорна Борга и Джона Макинроя. Именно Мак привнёс страсть, Джимми Коннорс — плохого парня, Борг — лёд. Для меня Янник и Карлос — это «Огонь и лёд 2.0». Возможно, у нас не будет грязных разговоров, как в 80-х, но теннис на самом деле сейчас невероятно хорош», — приводит слова Петчи Tennis Infinity со ссылкой на Betway.

68-летний швед Бьорн Борг — бывшая первая ракетка мира, 11-кратный победитель турниров «Большого шлема». 65-летний американец Джон Макинрой — экс-лидер мирового рейтинга, семикратный чемпион ТБШ.