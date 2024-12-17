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Андрей Рублёв и Карен Хачанов заявились на парный турнир в Гонконге

Андрей Рублёв и Карен Хачанов заявились на парный турнир в Гонконге
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Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов выступят в парном разряде на хардовом турнире категории ATP-250 в Гонконге.

Также в парных соревнованиях в Гонконге сыграют ещё несколько известных одиночников:

  • Цзюнчэн Шан (Китай)/Денис Шаповалов (Канада).
  • Алехандро Давидович-Фокина (Испания)/Артюр Фис (Франция).
  • Лоренцо Музетти/Лоренцо Сонего (оба — Италия).

Андрей Рублёв и Карен Хачанов являются победителями одного парного турнира уровня ATP. В 2023 году они стали чемпионами грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания), обыграв в финале дуэт Рохан Бопанна (Индия)/Мэттью Эбден (Австралия).

Турнир в Гонконге пройдёт с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025-го.

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