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Президент Федерации тенниса Италии назвал величайшего теннисиста всех времён

Президент Федерации тенниса Италии назвал величайшего теннисиста всех времён
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Президент Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги ответил на вопрос, кого считает величайшим теннисистом всех времён.

«Надаль, безусловно, лучший из всех, особенно вне корта. Он настоящий джентльмен, добрый и обожаемый фанатами. Рафа так много отдал теннису и зажёг в нём поколения новых игроков: на мой взгляд, даже больше, чем Федерер, который лично, по моему опыту, не имеет такой же доброты и дружеских отношений, как Надаль. То же самое относится и к Джоковичу, у него нет спортивной и человеческой глубины души, как у Надаля», — приводит слова Бинаги Sportklub.

Последним профессиональным турниром Надаля стала финальная часть Кубка Дэвиса — 2024, которая проходила в Малаге в декабре. В своём заключительном матче в карьере испанец уступил нидерландцу Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6.

Всего Надаль завоевал 92 титула в одиночном разряде (пятый результат в истории) и 11 в паре. Он пятикратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной Испании и двукратный олимпийский чемпион (в одиночке и паре).

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