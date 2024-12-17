Президент Федерации тенниса Италии назвал величайшего теннисиста всех времён

Президент Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги ответил на вопрос, кого считает величайшим теннисистом всех времён.

«Надаль, безусловно, лучший из всех, особенно вне корта. Он настоящий джентльмен, добрый и обожаемый фанатами. Рафа так много отдал теннису и зажёг в нём поколения новых игроков: на мой взгляд, даже больше, чем Федерер, который лично, по моему опыту, не имеет такой же доброты и дружеских отношений, как Надаль. То же самое относится и к Джоковичу, у него нет спортивной и человеческой глубины души, как у Надаля», — приводит слова Бинаги Sportklub.

Последним профессиональным турниром Надаля стала финальная часть Кубка Дэвиса — 2024, которая проходила в Малаге в декабре. В своём заключительном матче в карьере испанец уступил нидерландцу Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6.

Всего Надаль завоевал 92 титула в одиночном разряде (пятый результат в истории) и 11 в паре. Он пятикратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной Испании и двукратный олимпийский чемпион (в одиночке и паре).