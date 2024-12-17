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Ига Швёнтек поздравила баскетболистку Кейтлин Кларк со званием «Спортсменка года» — 2024

Ига Швёнтек поздравила баскетболистку Кейтлин Кларк со званием «Спортсменка года» — 2024
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек поздравила американскую баскетболистку Кейтлин Кларк с присуждением звания «Спортсменка года» — 2024 по версии журнала Time.

«Выдающееся достижение. Моё почтение», — написала Швёнтек в своём аккаунте в социальных сетях.

Ранее звание «Спортсмен года» также получали такие известные спортсмены, как американская гимнастка Симона Байлз, баскетболист Леброн Джеймс, женская сборная США по футболу, бейсболист Аарону Джаджу из «Нью-Йорк Янкиз», а в 2023 году награда досталась нападающему сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионелю Месси.

22-летняя Кларк в этом году была выбрана на драфте Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) командой «Индиана Фивер» под общим первым номером. В минувшем сезоне WNBA она провела 40 матчей, в которых в среднем набирала 19,2 очка, делала 8,4 передачи, 5,7 подбора и 1,3 перехвата за игру. Она также установила два рекорда WNBA: по количеству передач за сезон (337) и по передачам в одной игре (19).

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