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«Не думаю, что Новак будет кричать на него». Лора Робсон — о тандеме Маррея и Джоковича

«Не думаю, что Новак будет кричать на него». Лора Робсон — о тандеме Маррея и Джоковича
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Экс первая ракетка Великобритании Лора Робсон высказалась о сотрудничестве соотечественника Энди Маррея с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.

«Я не думаю, что Новак будет кричать на него. Они столько раз соревновались на корте и так сильно уважают друг друга, что в раздевалке у них будет гораздо больше положительных эмоций.

Но в то же время я с трудом представляю, как Энди вскакивает на ноги и размахивает кулаками, как это обычно делают тренеры в ключевые моменты. Это захватывающе. Мне не терпится увидеть, как это будет происходить», — приводит слова Робсон Eurosport.

Напомним, Новак Джокович в ноябре сообщил о сотрудничестве с трёхкратным победителем турниров «Большого шлема» Энди Марреем.

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