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Ник Кирьос: думал, что Маррей будет проводить время с семьёй, а он не может без тенниса

Ник Кирьос: думал, что Маррей будет проводить время с семьёй, а он не может без тенниса
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о сотрудничестве соотечественника Энди Маррея с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем.

«Я не хотел, чтобы мне было больно, и я не хочу хромать до финиша, как Маррей. И теперь, когда он тренирует Новака, я говорю себе, что этот парень не может долго оставаться в стороне от тенниса. Я подумал, что этот парень останется со своей семьёй, будет наслаждаться жизнью. Но он будет тренировать Джоковича, и на его месте я бы поступил так же», — сказал Кирьос в эфире подкаста Nothing Majors.

Напомним, Новак Джокович в ноябре сообщил о начале сотрудничества с трёхкратным победителем турниров «Большого шлема» Энди Марреем. Сам Кирьос в январе сыграет в паре с Джоковичем на турнире ATP-250 в Брисбене (Австралия).

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