Энди Роддик: Алькарас жалуется на календарь, а затем участвует в выставочных турнирах

Чемпион US Open — 2003, экс первая ракетка мира американец Энди Роддик отреагировал на жалобы третьей ракетки мира испанца Карлоса Алькараса на напряжённый график в ATP-туре.

«Он жалуется на календарь, а затем участвует в выставочных турнирах. Я не собираюсь говорить вам, что играть в выставках — это неправильно, потому что я бы тоже там играл. Мы взрослые люди, это бизнес. Чего я не приемлю, так это: «Ой, у меня было очень короткое межсезонье». Я не хочу даже слышать об этом на Australian Open — 2025.

Карлос завершил сезон 6 декабря. Перед этим он провёл неделю в отпуске на Карибах с друзьями. Он уже расслабился, сделал несколько тренировок и, очевидно, получил кучу денег», — сказал Роддик в своём подкасте.

Кроме Алькараса, свои жалобы на календарь ATP высказывали лидер мирового рейтинга Янник Синнер, россиянин Даниил Медведев, греческий теннисист Стефанос Циципас и другие игроки.