Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«95% людей первыми вспомнят Роджера». Фабио Фоньини назвал лучшего из «Большой тройки»

«95% людей первыми вспомнят Роджера». Фабио Фоньини назвал лучшего из «Большой тройки»
Аудио-версия:
Комментарии

91-я ракетка мира итальянский теннисист Фабио Фоньини поделился мнением об игре представителей «Большой тройки» - Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича.

«Как поклонник тенниса я болею за Роджера Федерера. Никакого неуважения к двум другим, но я думаю, если вы спросите 95% людей, они первыми вспомнят Роджера. Наблюдать за его игрой было одно удовольствие. Джокович, в свою очередь, когда здоров, крадёт ваше время и не даёт вам играть. Рафа, что уж говорить о нём. Он уничтожал тебя физически и психологически. Когда я с ним встречался, за исключением Монте-Карло, который я в итоге выиграл, я не мог стоять на ногах. Так было всегда. Когда мы играли, на следующий день я был мёртв, измотан. Это было невероятно», — приводит слова Фоньини Tennis Temple со ссылкой на Relevo.

Фоньини провёл четыре матча с Федерером и во всех уступил. В противостоянии с Джоковичем итальянец смог выиграть один матч из девяти, а в 18 поединках с Надалем Фабио в четырёх оказался сильнее испанца.

Материалы по теме
Видео
Теннисист Фабио Фоньини принял участие в итальянской версии шоу «Танцы со звёздами»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android