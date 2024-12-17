«95% людей первыми вспомнят Роджера». Фабио Фоньини назвал лучшего из «Большой тройки»

91-я ракетка мира итальянский теннисист Фабио Фоньини поделился мнением об игре представителей «Большой тройки» - Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича.

«Как поклонник тенниса я болею за Роджера Федерера. Никакого неуважения к двум другим, но я думаю, если вы спросите 95% людей, они первыми вспомнят Роджера. Наблюдать за его игрой было одно удовольствие. Джокович, в свою очередь, когда здоров, крадёт ваше время и не даёт вам играть. Рафа, что уж говорить о нём. Он уничтожал тебя физически и психологически. Когда я с ним встречался, за исключением Монте-Карло, который я в итоге выиграл, я не мог стоять на ногах. Так было всегда. Когда мы играли, на следующий день я был мёртв, измотан. Это было невероятно», — приводит слова Фоньини Tennis Temple со ссылкой на Relevo.

Фоньини провёл четыре матча с Федерером и во всех уступил. В противостоянии с Джоковичем итальянец смог выиграть один матч из девяти, а в 18 поединках с Надалем Фабио в четырёх оказался сильнее испанца.