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World Tennis League — 2024: расписание выставочного комадного турнира в Абу-Даби

World Tennis League — 2024: расписание выставочного комадного турнира в Абу-Даби
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С 19 по 22 декабря в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт выставочный командный турнир World Tennis League — 2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

19 декабря, четверг:
13:00 мск. Falcons (Рублёв, Шаповалов, Рыбакина, Гарсия) — Hawks (Томпсон, Нагал, Мирра Андреева, Соболенко).
Не ранее 16:00 мск. Eagles (Шевченко, Циципас, Швёнтек, Бадоса) — Kites (Кирьос, Рууд, Халеп, Паолини).

20 декабря, пятница:
12:00 мск. Hawks — Eagles;
Не ранее 16:00 мск. Falcons — Kites.

21 декабря, суббота:
12:00 мск. Falcons — Eagls;
Не ранее 16:00 мск. Kites — Hawks.

22 декабря, воскресенье:
Не ранее 16:00 мск. Финал.

Каждый матч состоит из четырёх игр (из одного сета): мужская и женская одиночки и две встречи парных разрядов (мужского, женского или смешанного).

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