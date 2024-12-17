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Мирра Андреева и Диана Шнайдер получат по 2,5 млн рублей за серебро Олимпиады-2024

Мирра Андреева и Диана Шнайдер получат по 2,5 млн рублей за серебро Олимпиады-2024
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Министр спорта РФ и президент Олимпийского комитета Михаил Дегтярёв рассказал о премиальных российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер за второе место в парном турнире на Играх-2024 в Париже.

«Наши серебряные призёры Игр в Париже, теннисистки, получат по 2,5 млн рублей. Это решение принято. Тренерский штаб тоже получит по 2,5 млн, потому что мы должны поощрять наших героев спорта. Это очень важно», — сказал Дегтярёв в эфире «Матч ТВ».

Предложение о денежном поощрении теннисисток поступило от министерства спорта РФ, проект постановления был опубликован на портале правовой информации.

Напомним, Мирра Андреева и Диана Шнайдер в финале парного турнира на Олимпиаде-2024 уступили итальянскому дуэту Сара Эррани/Жасмин Паолини.

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