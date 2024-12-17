Карен Хачанов и Янник Синнер провели совместную тренировку в Дубае

19-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов и лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер провели совместную тренировку в Дубае (ОАЭ).

Хачанов поделился совместной фотографией с Синнером в своём аккаунте в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Карена Хачанова

Карен Хачанов откроет новый сезон на хардовом турнире категории ATP-250 Hong Kong Tennis Open, который пройдёт с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025-го в Гонконге. Там он выступит в одиночном разряде и в паре с Андреем Рублёвым. Последний раз Хачанов выходил на корт в Санкт-Петербурге, где принял участие в выставочном командном турнире «Трофеи Северной Пальмиры», проходившем с 29 ноября по 1 декабря.