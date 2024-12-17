У россиян не должно возникать проблем с покупкой билетов на будущий Australian Open — ТАСС

Болельщики из России не должны испытывать проблемы с покупкой билетов на грядущий Открытый чемпионат Австралии — 2025, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы турнира. Покупку якобы можно совершить и находясь на территории РФ.

Ранее появлялась информация, что пользователи, телефонные номера которых начинаются с «+7», не могут приобрести билеты или даже пройти регистрацию на сайте соревнований.

«Мы бы рекомендовали вам приобрести билеты онлайн перед посещением Открытого чемпионата Австралии по теннису. И вы всё равно сможете совершать покупки, находясь в России, так же, как и за рубежом», — говорится в пояснении Australian Open.

Australian Open — 2025 пройдёт с 12 по 26 января в Мельбурне. У мужчин действующим чемпионом является итальянец Янник Синнер, у женщин — белоруска Арина Соболенко.