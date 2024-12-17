Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Испанцы никогда не умирают». Циципас поздравил Бадосу с номинацией «Камбэк года»

«Испанцы никогда не умирают». Циципас поздравил Бадосу с номинацией «Камбэк года»
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас отреагировал на тот факт, что его возлюбленная, испанка Паула Бадоса, стала победительницей номинации «Камбэк года» в рамках ежегодно вручаемой по итогам сезона премии — WTA Player Awards.

«Моя дорогая Паула, ты так усердно работала и проявила такую стойкость, чтобы вновь стать топ-теннисисткой в этом году. Я очень горжусь, что ты выиграла награду «Камбэк года» по версии WTA.

Как кто-то однажды сказал: «Испанцы никогда не умирают»», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Бадоса завершила сезон-2023 досрочно уже после Уимблдона из-за травмы спины. Первые высокие результаты в 2024-м она показала на грунте — дошла до 1/8 финала турнира WTA-1000 в Риме и до третьего круга «Ролан Гаррос». Уже на харде испанка завоевала титул на турнире в Вашингтоне, а также записала на свой счёт полуфиналы турниров в Цинциннати, Пекине и Нинбо. Кроме того, Паула повторила свой лучший результат на турнирах «Большого шлема», дойдя до четвертьфинала US Open — 2024.

Материалы по теме
WTA признала сезон Паулы Бадосы «Камбэком 2024 года»
Материалы по теме
Шнайдер не надо зацикливаться на защите очков. Для побед ей нужно подтянуть один компонент
Шнайдер не надо зацикливаться на защите очков. Для побед ей нужно подтянуть один компонент
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android