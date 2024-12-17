«Испанцы никогда не умирают». Циципас поздравил Бадосу с номинацией «Камбэк года»

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас отреагировал на тот факт, что его возлюбленная, испанка Паула Бадоса, стала победительницей номинации «Камбэк года» в рамках ежегодно вручаемой по итогам сезона премии — WTA Player Awards.

«Моя дорогая Паула, ты так усердно работала и проявила такую стойкость, чтобы вновь стать топ-теннисисткой в этом году. Я очень горжусь, что ты выиграла награду «Камбэк года» по версии WTA.

Как кто-то однажды сказал: «Испанцы никогда не умирают»», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Бадоса завершила сезон-2023 досрочно уже после Уимблдона из-за травмы спины. Первые высокие результаты в 2024-м она показала на грунте — дошла до 1/8 финала турнира WTA-1000 в Риме и до третьего круга «Ролан Гаррос». Уже на харде испанка завоевала титул на турнире в Вашингтоне, а также записала на свой счёт полуфиналы турниров в Цинциннати, Пекине и Нинбо. Кроме того, Паула повторила свой лучший результат на турнирах «Большого шлема», дойдя до четвертьфинала US Open — 2024.