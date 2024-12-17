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«А с клостеболом?» Кирьос ответил на издевательский пост о его шансах в матче с Синнером

«А с клостеболом?» Кирьос ответил на издевательский пост о его шансах в матче с Синнером
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Финалист Уимблдона-2022, чемпион семи турниров ATP австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на мем касательно его слов о двукратном чемпионе турниров «Большого шлема», первой ракетке мира итальянце Яннике Синнере.

Кирьос – один из немногих представителей ATP-тура, кто открыто критикует и задевает Синнера на фоне его допинг-кейса. Ранее Ник заявил, что в случае его матча с итальянцем на Открытом чемпионате Австралии – 2025, он «заставит всех людей на трибунах болеть против него».

Один из, по всей видимости, поклонников Синнера на эту цитату Кирьоса с помощью искусственного интеллекта сделал картинку, на которой австралиец изображён в гробу, а рядом с ним стоит Синнер.

«Янник Синнер и Ник Кирьос после матча на Australian Open», — подписал картинку пользователь.

«Безумное фото, созданное AI, — можем ли мы сделать такое же с клостеболом (вещество, которое нашли в допинг-пробе Синнера. – Прим. «Чемпионата»)?» — отреагировал на пост Кирьос.

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