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Фото: Роджер Федерер посетил тренировку Давида Гоффена в Дубае

Фото: Роджер Федерер посетил тренировку Давида Гоффена в Дубае
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Бывшая седьмая ракетка мира (ныне 52-я) 34-летний бельгийский теннисист Давид Гоффен опубликовал в социальных сетях фото с теннисного корта вместе с 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» швейцарцем Роджером Федерером. По всей видимости, Федерер посетил тренировку Гоффена в Дубае (ОАЭ).

Фото: из личного архива Давида Гоффена

Гоффен на старте сезона-2025 перед Australian Open планирует сыграть на турнирах в Брисбене (30 декабря — 5 января) и в Аделаиде (6-11 января).

Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года, после того как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне. Свою прощальную встречу Роджер провёл в парном разряде вместе с испанцем Рафаэлем Надалем, который завершил карьеру в 2024 году.

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