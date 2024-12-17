Робсон — о нападках Кирьоса на Синнера: у Ника есть своё мнение, он имеет на это право

Серебряный призёр Олимпиады-2012 в миксте бывшая британская теннисистка Лора Робсон высказалась о том, что австралиец Ник Кирьос позволяет себе жёсткие публичные высказывания в адрес первой ракетки мира итальянца Янника Синнера на фоне его допинг-дела.

«Я считаю, что нет ничего удивительного в том, что у Ника есть своё мнение. Он имеет право на свои чувства. И я бы сказала, что Синнер справился с этим делом практически наилучшим образом, насколько это было возможно, так как он смог всё разложить по полочкам. Если я верно понимаю, он всё делал по правилам, именно так, как от него требовалось.

В этот момент, думаю, мы просто должны оставить всё на усмотрение чиновников, не так ли? Они считают, что он имеет право играть. Они посчитали, что он не проявил халатности. На мой взгляд, что сделано, то сделано.

Очевидно, что у нас ещё остаются некоторые сомнения, поскольку судебное дело снова обострилось, и оно продолжится уже в 2025 году.

Но у Ника есть своё мнение, и это, конечно, сделает всё более интересным и, возможно, более пикантным, если они будут играть друг с другом. Но я думаю, то, что произойдёт на корте, — это совсем другая ситуация. Могу себе представить, что многие из этих разговоров сойдут на нет, если они сыграют друг с другом», — приводит слова Робсон Eurosport.