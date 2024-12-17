Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Робсон — о нападках Кирьоса на Синнера: у Ника есть своё мнение, он имеет на это право

Робсон — о нападках Кирьоса на Синнера: у Ника есть своё мнение, он имеет на это право
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2012 в миксте бывшая британская теннисистка Лора Робсон высказалась о том, что австралиец Ник Кирьос позволяет себе жёсткие публичные высказывания в адрес первой ракетки мира итальянца Янника Синнера на фоне его допинг-дела.

«Я считаю, что нет ничего удивительного в том, что у Ника есть своё мнение. Он имеет право на свои чувства. И я бы сказала, что Синнер справился с этим делом практически наилучшим образом, насколько это было возможно, так как он смог всё разложить по полочкам. Если я верно понимаю, он всё делал по правилам, именно так, как от него требовалось.

В этот момент, думаю, мы просто должны оставить всё на усмотрение чиновников, не так ли? Они считают, что он имеет право играть. Они посчитали, что он не проявил халатности. На мой взгляд, что сделано, то сделано.
Очевидно, что у нас ещё остаются некоторые сомнения, поскольку судебное дело снова обострилось, и оно продолжится уже в 2025 году.

Но у Ника есть своё мнение, и это, конечно, сделает всё более интересным и, возможно, более пикантным, если они будут играть друг с другом. Но я думаю, то, что произойдёт на корте, — это совсем другая ситуация. Могу себе представить, что многие из этих разговоров сойдут на нет, если они сыграют друг с другом», — приводит слова Робсон Eurosport.

Материалы по теме
«Видели, что творил Медведев?» Скандалист Кирьос заступился за Даниила и наехал на Синнера
«Видели, что творил Медведев?» Скандалист Кирьос заступился за Даниила и наехал на Синнера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android