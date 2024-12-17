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Островский: главное событие прошедшего сезона — это победа Новака Джоковича в финале ОИ

Островский: главное событие прошедшего сезона — это победа Новака Джоковича в финале ОИ
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Агент Александр Островский, представляющий интересы Анастасии Потаповой, Александра Шевченко, Романа Сафиуллина, Яны Сизиковой и других профессиональных игроков, выделил главные события теннисного сезона-2024.

«Я думаю, что главное событие прошедшего сезона — это победа Новака Джоковича в финале ОИ. Это титул, к которому серб шёл всю свою карьеру. Новак поставил на кон всё, чтобы завоевать золотую медаль Олимпийских игр. По моему мнению, именно это событие выделяется среди прочих в сезоне-2024.

В женском теннисе я бы выделил впечатляющую игру, форму и достижения Арины Соболенко. В прошедшем сезоне она продемонстрировала невероятные результаты. Арина выиграла два ТБШ и показала очень качественный теннис. В какой-то степени белоруска доминировала в WTA-туре в 2024 году», — сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.

Полное интервью с Александром Островским выйдет на «Чемпионате» 18 декабря в 12:00 по московскому времени.

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