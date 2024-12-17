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Вероника Кудерметова опубликовала фото в купальнике с отдыха в Дубае

Вероника Кудерметова опубликовала фото в купальнике с отдыха в Дубае
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Бывшая девятая ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова опубликовала в социальных сетях фото в купальнике с отдыха в Дубае (ОАЭ).

«Желание, чтобы каждый день был как воскресенье», — подписала фото Кудерметова, добавив эмодзи «тюлень».

Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой

Фото: из личного архива Вероники Кудерметовой

По итогам сезона-2024 Кудерметова занимает 72-ю строчку рейтинга WTA. На профессиональном уровне в активе Кудерметовой победа на Итоговом чемпионате WTA — 2022 в парном разряде, два одиночных титула WTA (2021, 2023 год), финал парного Уимблдона-2021.

Кудерметова — уроженка Казани. Её отец Эдуард Кудерметов — воспитанник и чемпион России — 1998 в составе «Ак-Барса». Сестра Вероники Полина — 107-я ракетка мира.

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