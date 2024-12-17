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Арина Соболенко опубликовала красивые фото в коротком платье

Арина Соболенко опубликовала красивые фото в коротком платье
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях свежие фото из Дубая (ОАЭ). На них она позирует в красивом коротком платье шоколадного оттенка.

Соболенко завершила сезон-2024 на Итоговом чемпионате WTA. Арина дошла на этом турнире до полуфинала, где уступила будущей чемпионке американке Кори Гауфф со счётом 6:7 (4:7), 3:6.

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Фото: из личного архива Арины Соболенко

В 2024 году Соболенко выиграла два турнира «Большого шлема» (Australian Open и US Open), а также два турнира на уровне WTA (Цинциннати и Ухань). Арина впервые в карьере была признана игроком года по версии WTA Player Awards.

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