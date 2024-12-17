Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Надаль — о разговоре с дядей в детстве: этот урок до сих пор не выходит у меня из головы

Надаль — о разговоре с дядей в детстве: этот урок до сих пор не выходит у меня из головы
Аудио-версия:
Комментарии

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, какие слова его дяди и тренера Тони Надаля сделали его перфекционистом.

«Когда был молод, я получил урок, который до сих пор не выходит у меня из головы. Я не знаю точно, сколько мне было лет, но думаю, что около 12. В этом возрасте я любил ходить на рыбалку. Я люблю море, потому что я родом с Мальорки, и в моём случае море — это часть жизни. Чувство, когда находишься у моря, сидишь на камнях с семьёй и друзьями или плывёшь на лодке, отстранённость и покой, которые ты ощущаешь, — это нечто особенное. Однажды я отправился на рыбалку, когда мог пойти на тренировку.

На следующий день я проиграл свой матч. Помню, я плакал в машине по дороге домой, и мой дядя, который в том юном возрасте оказал на меня большое влияние и благодаря которому я полюбил теннис, сказал: «Всё в порядке, это всего лишь теннисный матч. Не плачь, в этом нет смысла. Если ты хочешь ловить рыбу, ты можешь её ловить. Без проблем. Но ты проиграешь. А ты хочешь выиграть? Если ты хочешь выиграть, то сначала сделай то, что должен сделать». Это был очень важный урок для меня. Если люди видят во мне перфекциониста, то это от того внутреннего голоса, который взывал ко мне в машине по дороге домой. Этот голос никогда не покидал меня. Однажды я смогу побывать на море. Но сегодня и завтра… Я должен тренироваться», — приводит слова Надаля The Players Tribune.

Материалы по теме
«Видели, что творил Медведев?» Скандалист Кирьос заступился за Даниила и наехал на Синнера
«Видели, что творил Медведев?» Скандалист Кирьос заступился за Даниила и наехал на Синнера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android