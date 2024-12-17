Надаль — о разговоре с дядей в детстве: этот урок до сих пор не выходит у меня из головы

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, какие слова его дяди и тренера Тони Надаля сделали его перфекционистом.

«Когда был молод, я получил урок, который до сих пор не выходит у меня из головы. Я не знаю точно, сколько мне было лет, но думаю, что около 12. В этом возрасте я любил ходить на рыбалку. Я люблю море, потому что я родом с Мальорки, и в моём случае море — это часть жизни. Чувство, когда находишься у моря, сидишь на камнях с семьёй и друзьями или плывёшь на лодке, отстранённость и покой, которые ты ощущаешь, — это нечто особенное. Однажды я отправился на рыбалку, когда мог пойти на тренировку.

На следующий день я проиграл свой матч. Помню, я плакал в машине по дороге домой, и мой дядя, который в том юном возрасте оказал на меня большое влияние и благодаря которому я полюбил теннис, сказал: «Всё в порядке, это всего лишь теннисный матч. Не плачь, в этом нет смысла. Если ты хочешь ловить рыбу, ты можешь её ловить. Без проблем. Но ты проиграешь. А ты хочешь выиграть? Если ты хочешь выиграть, то сначала сделай то, что должен сделать». Это был очень важный урок для меня. Если люди видят во мне перфекциониста, то это от того внутреннего голоса, который взывал ко мне в машине по дороге домой. Этот голос никогда не покидал меня. Однажды я смогу побывать на море. Но сегодня и завтра… Я должен тренироваться», — приводит слова Надаля The Players Tribune.