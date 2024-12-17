«Много дней провёл дома в слезах». Надаль рассказал о тяжёлом моменте в карьере

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, какие чувства испытал, когда у него диагностировали редкое заболевание, известное как синдром Мюллера — Вейсса. Болезнь является дегенеративной и зачастую представляет собой деформацию одной из костей в средней части стопы.

«Я получил травму в 17 лет, и мне сказали, что я, скорее всего, никогда больше не смогу играть в профессиональный теннис. Я осознал, что всё может закончиться в один миг. Это не просто крошечная трещина в ступне, это болезнь. Синдром Мюллера-Вейсса. Что это вообще значит?

От величайшей радости до того, что на следующее утро ты просыпаешься и не можешь ходить. Я много дней провёл дома в слезах, но это был отличный урок смирения, и мне повезло, что у меня был отец, который всегда был таким позитивным. «Мы найдём выход», — говорил он. А если не найдём, то в жизни есть и другие вещи, помимо тенниса». Услышав эти слова, я едва смог их переварить тогда, но, слава богу, после долгих мучений, операций, реабилитации и слёз решение было найдено, и все эти годы я смог преодолевать это», — приводит слова Надаля The Players Tribune.