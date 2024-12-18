«От Рублёва ждали большего». Теннисный агент — о выступлении россиян в прошедшем сезоне

Агент Александр Островский, представляющий интересы Анастасии Потаповой, Александра Шевченко, Романа Сафиуллина, Яны Сизиковой и других профессиональных теннисистов, оценил выступления российских игроков в минувшем сезоне.

«У ребят получился неоднозначный сезон. В российском мужском теннисе нельзя говорить о некоем застое в результатах, однако ряд наших ведущих игроков, на которых возлагались надежды, не показали тех результатов, которые от них ожидали. В частности, Медведев, возможно, мог бы выступить и лучше. Даниил не выиграл ни одного титула в этом году, что для него не характерно. Конечно, мы все ждём, что он будет побеждать и показывать хорошие результаты на «Шлемах». Да, Медведев был близок к титулу на мэйджоре, он играл в финале Australian Open, но завоевать титул ему не удалось. Андрей Рублёв также не показал свой лучший теннис в прошедшем сезоне. От него ждали большего. Думаю, что отрыв ведущих игроков ATP-тура от россиян в 2024 году оказался существенным. Впереди всех были Синнер и Алькарас. К сожалению, наши ребята пока не могут конкурировать с Янником и Карлосом на постоянной основе. Да, это может происходить на отдельно взятых турнирах, но в течение сезона уровень игры Синнера и Алькараса выше. Надеемся, что российские теннисисты хорошо подготовятся к грядущему сезону, порадуют нас лучшими результатами и смогут конкурировать с Янником и Карлосом.

Что касается девушек, то определённый промежуток времени у нас не было игроков, входящих в топ-10 рейтинга WTA. Два года назад в него входили Кудерметова и Касаткина. Недавно Дарья вернулась в десятку сильнейших теннисисток планеты. Многие россиянки в 2024 году показали хорошие результаты и вплотную подобрались к топ-10. Это Анна Калинская, Диана Шнайдер и Мирра Андреева. Считаю, что в следующем сезоне у российских спортсменок есть все шансы сделать качественный шаг вперёд, так как они ещё молодые, а их игра в динамике развивается. Будут и сюрпризы. Имею в виду, что, возможно, не только вышеупомянутые россиянки смогут вплотную приблизиться к десятке, а может быть, и войти в неё по результатам сезона. Верю, что и теннисистки из нашего агентства, в частности Анастасия Потапова, сможет проявить себя и сделать качественный шаг вперёд», — сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.

Полное интервью с Александром Островским выйдет на «Чемпионате» 18 декабря в 12:00 мск.