Островский: безусловно, Потапова знает о своих нюансах, о своих плюсах и минусах

Агент Александр Островский, в частности, представляющий интересы Анастасии Потаповой, рассказал, что поможет его клиентке выйти на новый уровень и как наставники спортсменки намерены решать поставленные перед её тренерским штабом задачи.

«У Анастасии есть удары, которыми она может выигрывать. Не все теннисистки обладают такими качествами. В рамках топ-30, топ-50 играть умеют все. Все показывают очень хороший теннис, но побеждает тот, кто психологически более устойчив и кто может совладать с нервами в решающие моменты. На мой взгляд, если у Потаповой получится выстроить работу на протяжении всего сезона, не отвлекаясь на какие-то внешние факторы, и та самая психологическая устойчивость будет сопровождать её в 2025 году, то думаю, что это и должно стать неким ключевым фактором успеха. А в техническом плане, безусловно, Анастасия знает о своих нюансах, о своих плюсах и минусах. Она знает свои лучшие стороны и в то же время работает над улучшением своих слабых сторон, исправлением определённых технических моментов. Не думаю, что мне сейчас будет корректно называть их. При этом Потапова вместе со своим тренерским штабом работает и над улучшением своих сильных сторон, а именно тех комбинаций, которые приносят успех Анастасии. Сейчас она проводит предсезонку на нашей базе в Дубае. Надеюсь, что это даст свои плоды уже в самом начале следующего сезона на австралийской серии турниров», — сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.

Полное интервью с Александром Островским выйдет на «Чемпионате» 18 декабря в 12:00 мск.