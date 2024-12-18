Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Губерниев отреагировал на получение Андреевой и Шнайдер 2,5 млн рублей за серебро ОИ-2024

Губерниев отреагировал на получение Андреевой и Шнайдер 2,5 млн рублей за серебро ОИ-2024
Комментарии

Спортивный комментатор и известный журналист Дмитрий Губерниев высказался о премии российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер за второе место в парном турнире на Олимпийский Играх — 2024 в Париже. Напомним, россиянки получат по 2,5 млн рублей.

«Ещё раз поздравим девчонок!!! Жизнь всё расставляет по своим местам!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Отметим, предложение о денежном поощрении теннисисток поступило от Министерства спорта РФ, проект постановления опубликован на правовом портале.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер в финале парного турнира на Олимпиаде-2024 проиграли итальянскому дуэту Сара Эррани и Жасмин Паолини.

Материалы по теме
Мирра Андреева и Диана Шнайдер получат по 2,5 млн рублей за серебро Олимпиады-2024

Олимпийские медали России в теннисе:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android