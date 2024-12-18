Губерниев отреагировал на получение Андреевой и Шнайдер 2,5 млн рублей за серебро ОИ-2024

Спортивный комментатор и известный журналист Дмитрий Губерниев высказался о премии российских теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер за второе место в парном турнире на Олимпийский Играх — 2024 в Париже. Напомним, россиянки получат по 2,5 млн рублей.

«Ещё раз поздравим девчонок!!! Жизнь всё расставляет по своим местам!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Отметим, предложение о денежном поощрении теннисисток поступило от Министерства спорта РФ, проект постановления опубликован на правовом портале.

Мирра Андреева и Диана Шнайдер в финале парного турнира на Олимпиаде-2024 проиграли итальянскому дуэту Сара Эррани и Жасмин Паолини.

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