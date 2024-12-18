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«Моё отношение к ней не поменялось». Островский — о допинг-деле Швёнтек

«Моё отношение к ней не поменялось». Островский — о допинг-деле Швёнтек
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Агент Александр Островский, представляющий интересы Анастасии Потаповой, Александра Шевченко, Романа Сафиуллина, Яны Сизиковой и других профессиональных игроков, высказался о допинг-деле второй ракетки мира польской теннисистки Иги Швёнтек.

— Сейчас активно обсуждается тема допинга у Иги Швёнтек. Верите ли вы в невиновность экс первой ракетки мира? Поменялось ли ваше отношение к Иге после новостей о том, что в её допинг-пробе было обнаружено запрещённое вещество триметазидин?
— Нет, не поменялось. На мой взгляд, не зная деталей дела, а мы не знаем их, очень сложно делать какие-то выводы. Считаю, что в данной ситуации выступать с заключениями в публичной форме — это непрофессионально и неграмотно. Если ты хочешь делать определённое заявление, ты должен руководствоваться официальной информацией. Та официальная информация, которую мы получили, по моему мнению, говорит о том, что принятое Игой вещество по своей сути не влияет на результат, показанный ей на официальных турнирах, — сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.

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Полную версию интервью с Александром Островским читайте на «Чемпионате».

Видео: Допинг-скандалы в теннисе

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