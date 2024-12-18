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Спортивный агент: не понимаю, почему допинг-дела Швёнтек и Синнера были засекречены

Спортивный агент: не понимаю, почему допинг-дела Швёнтек и Синнера были засекречены
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Агент Александр Островский, представляющий интересы Анастасии Потаповой, Александра Шевченко, Романа Сафиуллина, Яны Сизиковой и других профессиональных игроков, высказался о допинг-проверках в теннисе на фоне проваленных тестов Иги Швёнтек и Янника Синнера.

Спортивный функционер сначала упомянул недавнее заявление 19-й ракетки мира россиянина Карена Хачанова, который признался, что за один сезон его проверили на допинг около 40 раз.

— Да, Карен заявил, что это его сильно раздражало. Проверки проходили чуть ли не каждую неделю…
— По меньшей мере, это странно. Почему кого-то проверяют 40 раз, а кого-то не проверяют вообще? (улыбается). При этом теннисисты выступают на одних и тех же турнирах. Должны быть установлены единые правила игры, которые будут понятны всем спортсменам. Как специалист я не понимаю, почему, например, допинг-дела Швёнтек и Синнера были засекречены. В общественность их результаты вышли уже с итоговым результатом-заключением. А вот дело той же Симоны Халеп было открытое и публичное. Участие румынки в соревнованиях приостановили. Симона потеряла очень серьёзные деньги, рейтинг. Возникают вопросы, на которые у меня нет ответов, — сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.

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Полную версию интервью с Александром Островским читайте на «Чемпионате».

Видео: Допинг-скандалы в теннисе

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