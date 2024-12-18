Спортивный агент: у Сафиуллина получился сезон неоправданных надежд

Агент Александр Островский, представляющий интересы Анастасии Потаповой, Александра Шевченко, Романа Сафиуллина, Яны Сизиковой и других профессиональных теннисистов, рассказал, остался ли доволен выступлениями 60-й ракетки мира Романа Сафиуллина в 2024 году.

«У Романа получился сезон неоправданных надежд. Перед его стартом надежды на 2024 год были огромные. Сам Сафиуллин хотел сделать качественный шаг вперёд, и всё говорило о том, что он это может сделать. В сезоне-2023 спортсмен очень здорово выступил на Уимблдоне, дойдя в Лондоне до четвертьфинала. Тогда Роман набрал очень хорошую форму и существенно поднялся в рейтинге ATP. Всё свидетельствовало о том, что Сафиуллин может развиваться и приблизиться к топ-20, а может быть, и забраться ещё выше.

Но, к сожалению, начало этого года у Романа не задалось. Он провёл ряд непростых матчей, потерпев в них несколько болезненных поражений. Например, поединок первого круга Australian Open — 2024 против Таллона Грикспора, в котором Роман вёл 2:0 по сетам, но уступил три последующие партии. Я присутствовал на этом матче. Он был очень близким по счёту и тяжёлым. Тогда мой подопечный потерпел обидное, чувствительное поражение.

В дальнейшем в его игре что-то сломалось. От этого была потеряна психологическая уверенность. В итоге всё привело к затяжному спаду в игре теннисиста. Первая половина прошедшего сезона у Сафиуллина получилась очень неудачной из-за большого количества поражений, в том числе и в первых кругах соревнований. Роман нащупал свою игру только в самом конце года», — сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.

Полную версию интервью с Александром Островским читайте на «Чемпионате».

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