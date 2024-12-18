Молодёжный Итоговый турнир ATP: расписание матчей 18 декабря, турнирная сетка

Сегодня, 18 декабря, состоится первый игровой день молодёжного Итогового турнира ATP — 2024 (Next Gen ATP Finals), который пройдёт в Джидде (Саудовская Аравия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Next Gen ATP Finals. Расписание 18 декабря:

Красная группа:

14:00 мск — Цзюнчэн Шан (Китай) — Люка Ван Аш (Франция);

15:30 мск — Алекс Михельсен (США) - Нишеш Басаваредди (США).

Синяя группа:

19:00 мск — Якуб Меншик (Чехия) — Лёнер Тин (США);

20:30 мск — Артюр Фис (Франция) - Жоао Фонсека (Бразилия).

В молодёжном Итоговом турнире принимают участие восемь лучших игроков рейтинга ATP в возрасте до 20 лет. Призовой фонд турнира — $ 2 050 000. Действующий победитель — серб Хамад Меджедович, который не защищает титул из-за достижения возраста 21 года.