Симона Халеп получила уайлд-кард в квалификацию Australian Open — 2025

Бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп получила уайлд-кард в квалификацию Открытого чемпионата Австралии — 2025. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

«Счастливый шлем, Симона Халеп. Скоро увидимся!» — говорится в посте организации.

Лучший результат Халеп на Australian Open — финал в 2018 году. Тогда она уступила датской теннисистке Каролине Возняцки со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 4:6.

Напомним, в октябре 2022 года Халеп была отстранена от соревнований из-за положительного теста на допинг. В марте 2024 года она вернулась на соревнования. В октябре в первом круге на турнире категории WTA-125 в Гонконге Халеп обыграла австралийку Арину Родионову со счётом 6:2, 4:6, 6:4.