Островский: по потенциалу Сафиуллин является игроком как минимум топ-20 рейтинга ATP

Агент Александр Островский, представляющий интересы Анастасии Потаповой, Александра Шевченко, Романа Сафиуллина, Яны Сизиковой и других профессиональных теннисистов, объяснил, реально ли 60-й ракетке мира Роману Сафиуллину сделать скачок в рейтинговом и игровом плане в ближайшем будущем.

«Мне кажется, что будет правильно, если сейчас у Романа не будет каких-то завышенных ожиданий от следующего года. Необходимо просто хорошо подготовиться к новому сезону, чем сейчас Сафиуллин и занимается в Марбелье. Необходимо заложить ту базу, которая позволит ему показать результат в новом году. По моему мнению, по потенциалу Роман является игроком как минимум топ-20 рейтинга ATP. Считаю, что у Сафиуллина всё должно получиться. Сейчас у него новая команда. Думаю, что Роман сам вскоре представит специалиста, с которым уже работает сейчас и будет работать в следующем году», — сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.

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