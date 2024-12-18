Теннисный агент допустил, что возвращение турниров ATP и WTA в Россию в будущем реально

Агент Александр Островский, представляющий интересы Анастасии Потаповой, Александра Шевченко, Романа Сафиуллина, Яны Сизиковой и других профессиональных теннисистов, предположил, что возвращение турниров ATP и WTA в Россию в перспективе возможно.

«Возвращение турниров в Россию реально, однако всё будет зависеть от политики, от хода политических событий. Если, допустим, на политическом небосклоне произойдут перемены, то, наверное, они быстро произойдут и в спорте. Давать прогнозы сейчас — это неправильно, неблагодарное дело. Каких-либо инсайдов на эту тему у меня нет.

Безусловно, все мы хотим, чтобы в страну вернулись международные соревнования. Это важно и для многих игроков, которые любят играть на своей родине, получая удовольствие от общения со своим зрителем и заряд необходимой поддержки от него. Не зря та же Анастасия Потапова с огромным удовольствием приезжает на показательный турнир в Санкт-Петербург. Она общается с болельщиками, выкладывается как может, независимо от того, в каком состоянии пребывает. По сути Анастасия поехала в Россию во время середины своей предсезонки. Но Потапова улетала на родину с огромным удовольствием. И дело даже не в деньгах, которые ей заплатили организаторы Международного теннисного командного турнира «Трофеи Северной Пальмиры». В первую очередь сама Анастасия очень хотела приехать в Санкт-Петербург, ей очень нравится проводить время в этом городе. Организаторы турнира, в частности, Наталья Александровна Камельзон прекрасно знают об этом и, в свою очередь, с удовольствием приглашают таких спортсменов, которые тянутся на родину. Спасибо им огромное за это.

Пользуясь случаем, скажу, что организаторы соревнований в Северной столице нашей страны большие молодцы, что делают такой грандиозный праздник в такое непростое время для российских зрителей. Хоть состязания и являются выставочными, собрать такой звёздный состав участников на отечественной земле и провести яркий турнир — это дорогого стоит. Я знаю, насколько это сложно в текущей ситуации, как это дорого. Конечно, хотелось бы, чтобы такие соревнования проводились в дальнейшем. А может быть, затем в тур вернутся и официальные турниры в рамках календаря ATP и WTA», — сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.

Полную версию интервью с Александром Островским читайте на «Чемпионате».

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