Потапова: за кортом люблю быть девочкой симпатичной, добренькой, в платьишке, туфельках

35-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, как следит за собой в условиях тяжёлых физических нагрузок.

— Настя, ты одна из немногих теннисисток, которая следит тщательно за своим внешним видом, за своим образом. Расскажи, пожалуйста, поделись, вот как при таких тяжёлых достаточно нагрузках физических сохранять красоту?

— На самом деле, действительно, это так, люблю следить за собой, в принципе, преподносить себя всегда красиво, стараться хотя бы. Не всегда выходит, но стараюсь это делать, для меня это действительно важно, потому что хочется… Из-за того, что ты постоянно на корте находишься, как некий воин, и приходится преподносить свой характер, быть жёсткой. Всё-таки за кортом я люблю быть такой девочкой симпатичной, хорошенькой, добренькой, красивенькой, в платьишке, в туфельках, и для меня важно сохранять этот баланс.

— У тебя и на корте получается хорошо, как девочка, в юбочке, всё, мне кажется, шикарно.

— Да, стараюсь, я люблю, но на самом деле это то, как я себя ощущаю вне корта, и делаю это не искусственно, Конечно, бывают дни, когда ты просто в спортивках куда-то выходишь, уставшая, но в основном стараюсь всегда не забывать про то, что я девочка, — сказала Потапова на YouTube-канале «Лучший теннисный подкаст».