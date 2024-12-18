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Анастасия Потапова: у меня в команде находился человек, который пытался меня ограничивать

Анастасия Потапова: у меня в команде находился человек, который пытался меня ограничивать
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35-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, что ограничивала себя в развлечениях по советам человека из своей команды.

— Настя, вот ты говорила, что для тебя важно жить без каких-то ограничений, что тебе нужна вот эта лёгкость, потому что ты можешь и в бар сходить, и с девчонками пообщаться. Но в какой-то период ты стала больше себя ограничивать, и ментально было очень сложно. Почему так получилось?
— Наверное, из-за того, что в тот момент у меня в команде находился человек, который пытался искусственно меня ограничивать от всего этого. И я его слушала, доверяла, и, наверное, это была моя ошибка. Но она же меня и научила тому, чтобы я всегда всё равно слушала себя в конце.

То есть можно прислушиваться, можно слушать советы какие-то, но всё равно, если внутренне мне кажется, что это неправильно и я хочу по-другому, то сейчас буду делать так, как в основном хочу этого я, с использованием каких-то советов извне, — сказала Потапова на YouTube-канале «Лучший теннисный подкаст».

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