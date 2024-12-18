Потапова — о прошедшем сезоне: голова была занята не тем, чем надо

35-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова призналась, что отвлекалась на личные проблемы по ходу сезона, что повлияло на выступления на турнирах.

— Этот сезон у тебя получился турбулентным, в том числе и за пределами корта. Ты уже сказала, что хотела бы отбросить проблемы. Ты считаешь, это повлияло на твой сезон?

— Я считаю, что 100%, да, потому что, к сожалению, голова была занята не тем, чем надо в моменте. Но, если честно, я не жалею ни о чём, благодарна за всё, что происходило в этом году, у меня сейчас за моей спиной колоссальный опыт, и я действительно научилась разделять вот это вот вне корта и на корте, и уже в последние месяца два я сильно это ощущаю. И даже сейчас, на предсезонке, ощущаю себя намного сильнее, чем была в том году, — сказала Потапова на YouTube-канале «Лучший теннисный подкаст».