«Склоняюсь к мужчинам». Анастасия Потапова — о своих тренерских предпочтениях

Российская теннисистка Анастасия Потапова сравнила работу с тренерами-женщинами и мужчинами и рассказала, с кем предпочитает работать.

— А скажи ещё о таком моменте, вот у тебя был опыт работы с женщиной-тренером, да, в принципе, тебе она помогла как бы стать игроком, очень много добились. Потом у тебя был Игорь Андреев, тренер, тоже мужчина, русскоговорящий. Сейчас у тебя француз, да, если я не ошибаюсь?

— Да, всё верно.

— Скажи, одинаковый ли менталитет у мужчины или женщины? Тебе это важно или сейчас уже такой уровень, что, в принципе, тебе главное профессионализм?

— Наверное, за то, что сделала Доронина Ирина, я ей благодарна до конца жизни, она до сих пор моя вторая мама, это неоспоримый факт. Но, наверное, всё-таки я склоняюсь больше к мужчинам, просто из-за того, что всё-таки они немного жёстче в плане характера.

С одной стороны, с женщинами лучше коннект, мы понимаем друг друга с полуслова. Но с мужчинами можно выстроить рабочую дистанцию профессиональную, которая не будет скрещиваться с жизнью. Это у меня так, я не знаю, у всех девочек по-разному, мы знаем разные истории, мне кажется, все их знают, но у меня всегда так было. Я стараюсь выстроить на данный момент профессиональную дистанцию, чтобы не переходить эту грань, и мне кажется, с мужчиной это сделать проще, — сказала Потапова на YouTube-канале «Лучший теннисный подкаст».