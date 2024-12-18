«Отстёгивать проблемы и думать только о теннисе». Потапова — о работе с психологом

35-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, что в работе с психологом затрагивает все аспекты жизни для того, чтобы на корте быть максимально сосредоточенной на игре.

«На самом деле, работаю с психологом уже давно, и мне кажется, что я бы без психолога не вывезла. Не знаю, кто-то говорит, что это плохо, кто-то говорит, что это хорошо. На самом деле, если для тебя это работает, то, наверное, это хорошо. Работаю с психологом, мы постоянно с ней на связи, обсуждаем абсолютно любые аспекты, не только в теннисном плане, затрагиваю абсолютно все моменты жизни для того, чтобы максимально, когда выхожу на корт, уметь отстёгивать те проблемы, что есть, и думать только о теннисе, о результате и о работе, чтобы не отвлекаться именно на корте», — сказала Потапова на YouTube-канале «Лучший теннисный подкаст».