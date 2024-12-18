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Анастасия Потапова: никогда в жизни не горевала по проигрышу больше суток

Анастасия Потапова: никогда в жизни не горевала по проигрышу больше суток
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35-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, как переживает поражения на корте, а также заявила, что очень строга к себе во всех аспектах жизни.

— Ты вот как человек эмоциональный, ты долго отходишь от поражений?
— Я, в принципе, и в жизни такая, что очень быстро злюсь, очень быстро разгораюсь, но очень быстро отхожу. То есть никогда в жизни не горевала по проигрышу больше суток или двое, такого нет, но, опять же, всё зависит от того, насколько полезен был этот проигрыш. Иногда бывает, что ты вышла с корта, ты хоть и проиграла, но это был настолько важный матч в плане самоотдачи и того, что ты осознала, что сделала всё, что смогла, и что тебя просто, к сожалению, обыграли в данном матче. То такие проигрыши, на самом деле, воспринимаю даже с радостью, они показывают мне те аспекты, над чем должна дальше работать.

Но, конечно, иногда бывают как бы проигрыши по глупым ошибкам. От них, конечно, расстраиваюсь больше, но, наверное, без проигрышей не будет и побед, и надо уметь проигрывать и осознавать это, и принимать, чтобы двигаться дальше.

— То есть ты строга к себе, да, в общем и целом?
— Да, очень. И на корте, и вне корта, и, в принципе, по жизни. Очень строгая, и, наверное, где-то это неправильно, но, наверное, нас всех так в детстве воспитывали. Это наша такая некая русская школа, которая имеет место быть, чтобы ты относилась к себе, ну, жёстко, реально, — сказала Потапова на YouTube-канале «Лучший теннисный подкаст».

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