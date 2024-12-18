Потапова — о WTA-туре: в лицо все добрые, а как только расходятся, сразу начинают слухи

35-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова заявила о двуличности среди игроков WTA-тура.

— Сейчас говорят, что, наоборот, тур изменился и все стали более friendly. И все прям дружат.

— Ой, кто это? Кто это так говорит?

— Ну вот говорят, что вообще сейчас изменилась совсем другая атмосфера, что все так мило друг к другу относятся.

— Сейчас просто люди стали более двуличные, в лицо все добрые, на кортах все добрые, а как только все расходятся, сразу начинают разводить слухи какие-то за спиной, ничего не изменилось. А на кортах все очень добрые, да, все тебе улыбаются, вообще всё супер, — сказала Потапова на YouTube-канале «Лучший теннисный подкаст».