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Потапова — о знакомствах с мужчинами: написывают, мама не горюй! Вживую — глаза в пол

Потапова — о знакомствах с мужчинами: написывают, мама не горюй! Вживую — глаза в пол
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Российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, как пытается строить личную жизнь, играя в туре.

— Давайте немножко про отношения в туре. Вот смотрите, ребятам намного легче всё-таки, да, они могут жениться, с женой путешествовать, возить с собой девочку, детей и так далее. Девчонкам как вообще?
— Очень сложно. Тем более сложно ещё в том плане, что, чтобы кого-то встретить, надо куда-то ходить, верно? Ну, условно. Нет такой возможности просто (улыбается). У меня нет времени никуда ходить!

— А с тобой знакомятся в общественных местах?
— Знакомятся, честно. Но сейчас, опять же, сейчас всё настолько проще. Сейчас есть социальные сети, вот это всё, [могут] написать в директ. Но на самом деле я это не приветствую и не знакомлюсь через социальные сети, вот, причём кто бы это ни был. Не то что это слишком просто, просто я всё-таки за более такое общение либо через знакомых, либо…

— Вот мне кажется, если человек подходит лично, он покажет, по крайней мере, свою силу. Вот это написать, вот это, знаешь, вот это, ну…
— Да, а то у меня столько историй! Написывают, мама не горюй! Вживую встречаемся — глаза в пол, и привет никто сказать не может (смеётся), — сказала Потапова на YouTube-канале «Лучший теннисный подкаст».

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