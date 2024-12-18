«Даже отвечать не стала». Анастасия Потапова рассказала о необычном подкате от теннисиста

35-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала о необычном подкате от теннисиста, имя которого не назвала.

— А какой подкат тебе запомнился, может быть, особенный какой-то был?

— Как-то один раз мне написал, кстати, теннисист, не буду говорить кто. Это, наверное, максимально был странный подкат, потому что я выставила просто видео, как играю в теннис, и он решил научить меня удару слева через соцсети. Сказал: «Слушай, ты так красиво смотришься, когда слева бьёшь, но вот если ты немного изменишь хватку, ты вообще супер будешь, просто королевой». Я так даже отвечать не стала (смеётся). Думаю, боже, давайте ещё так подкатывать начнём, — сказала Потапова на YouTube-канале «Лучший теннисный подкаст».