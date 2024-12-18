«Всё, что я делала, было такой фигнёй». Анастасия Потапова — о тренировочном процессе

35-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова рассказала, над какими аспектами своей игры начала усиленно работать на тренировках.

«На самом деле, у меня тоже есть такое ощущение, что я могу ещё встать выше, быть более стабильной. Просто даже по тому, насколько усердно, особенно последние полгода, как я изменила команду немного, мы начали работать. Я, на самом деле, в этом году осознала очень много вещей, у меня этот год осинения какого-то был. Мне показалось, что всё, что я делала до, было такой фигнёй на самом деле. Что вроде бы и тренируемся, но вот над чем работаем, что делаем, непонятно вообще. В целом всё неплохо, но вот деталей никаких не прорабатываем.

И последние вот полгода, начиная с Уимблдона, мы начали усердно заниматься фитнесом, я считаю, что мне это очень надо, потому что у меня нет такой силы, допустим, как у Арины. Теннис сейчас очень стал физическим, все девчонки такие большие, плотные, все сильно бьют. Понятно, сколько бы мы ни пытались, я не могу нарастить каких-то супермышц, у меня этого не получается по структуре моей, строению тела. И мы очень много сейчас работаем на работе ног, передвижении. Мы начали работать над выносливостью, чтобы, допустим, хотя и не перебью тебя, но перебегаю. Условно. И над скоростью. Мне кажется, могу здесь добавить.

Ну и, конечно, мой главный аспект — это подача. Мы начали работать над подачей, у меня подача — это как повезёт (смеётся). Если хороший день — прекрасно, а если плохой — ничего сделать не могу. И мы начали и технически менять, пересматривать полностью, как бы разбирать, и вроде бы как в последние месяцы пришли к чему-то новому, и что вроде бы пока работает. Я надеюсь, что в сезоне в новом вот улучшения будут, и по статистике, и по силе даже», — сказала Потапова на YouTube-канале «Лучший теннисный подкаст».