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«Сказал и не сделал, лошара». Анастасия Потапова не захотела озвучивать цели на 2025 год

«Сказал и не сделал, лошара». Анастасия Потапова не захотела озвучивать цели на 2025 год
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35-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова не захотела делиться целями на следующий сезон-2025.

— Скажи, пожалуйста, а у тебя есть цель на следующий сезон?
— На самом деле, да, есть. Я не очень люблю озвучивать их, боюсь сглазить (смеётся). Или скажешь, не сделаешь, тебя камнями закидают.

— Потом будут вспоминать, да.
— Да, вот сказал и не сделал, лошара. Но, конечно, есть. Я всегда любила ставить адекватные цели, которые могу исполнить. И если я исполняю их по сезону намного раньше, чем до окончания, то, конечно, в течение всего сезона цели всегда меняются. Мне кажется, это нормально, если ты не говоришь сразу: «Ой, на следующий год хочу первой ракеткой мира стать». Если ты адекватно подходишь к процессу становления первой ракетки мира, ты всё-таки постепенно идёшь. И вот я люблю такие постепенные цели, которые на протяжении года постоянно у меня сдвигаются выше и выше, но я очень надеюсь, что смогу вернуться туда, где я была год назад, то есть поближе к двадцатке, — сказала Потапова на YouTube-канале «Лучший теннисный подкаст».

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