Кафельников: удовлетворительный сезон для российского тенниса, но выделять кого-то не буду

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о результатах сезона для российского тенниса.

— Кто для вас стал главным прорывом года в российском теннисе?

— Мне сложно ответить. Нет понимания, кого выделять.

— Для многих стало неожиданностью серебро Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на Олимпиаде в Париже.

— У каждого были свои плюсы. У Шнайдер и Андреевой в том числе, у каждого по-своему. Мне сложно ставить кого-то выше. У ребят тоже всё неоднозначно. В целом сезон удовлетворительный.

— Давайте пойдём от обратного. Был ли у кого-то весомый прорыв в 2024 году?

— У Дианы Шнайдер. У Андреевой чуть меньше, потому что от неё ожидали, а от Шнайдер — нет. Андреева тоже провела блестящий сезон. Я не буду кого-то выделять, — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.