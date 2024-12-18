Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кафельников: удовлетворительный сезон для российского тенниса, но выделять кого-то не буду

Кафельников: удовлетворительный сезон для российского тенниса, но выделять кого-то не буду
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о результатах сезона для российского тенниса.

— Кто для вас стал главным прорывом года в российском теннисе?
— Мне сложно ответить. Нет понимания, кого выделять.

— Для многих стало неожиданностью серебро Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на Олимпиаде в Париже.
— У каждого были свои плюсы. У Шнайдер и Андреевой в том числе, у каждого по-своему. Мне сложно ставить кого-то выше. У ребят тоже всё неоднозначно. В целом сезон удовлетворительный.

— Давайте пойдём от обратного. Был ли у кого-то весомый прорыв в 2024 году?
— У Дианы Шнайдер. У Андреевой чуть меньше, потому что от неё ожидали, а от Шнайдер — нет. Андреева тоже провела блестящий сезон. Я не буду кого-то выделять, — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Эксклюзив
Островский: по потенциалу Сафиуллин является игроком как минимум топ-20 рейтинга ATP
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android