Островский: у Надаля выдалась великолепная карьера, о которой можно только мечтать

Агент Александр Островский, представляющий интересы Анастасии Потаповой, Александра Шевченко, Романа Сафиуллина, Яны Сизиковой и других профессиональных теннисистов, отреагировал на завершение карьеры 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» испанцем Рафаэлем Надалем.

«Эта новость не стала для меня неожиданной. Стал ли уход Надаля из спорта грустным событием? Безусловно. Ушла эпоха, легенда тенниса, идол поколений. Многие спортсмены, смотря на игру Рафаэля Надаля, воспитывались и стремились к вершинам, которых он достиг. Конечно, всё когда-либо заканчивается. Это жизнь. Возраст и накопительный эффект травм, который был у Надаля, уже не позволял ему показывать результаты на самом высоком уровне. Соревноваться на мелких турнирах и заканчивать карьеру такому великому чемпиону, играя, например, на челленджерах, не подобает. Нужно уходить из спорта своевременно. У Рафаэля выдалась великолепная карьера, о которой можно только мечтать. У единиц была такая карьера! Надаль оставил сумасшедшую память о себе, но всему когда-то приходит конец», — сказал Островский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.

Полную версию интервью с Александром Островским читайте на «Чемпионате».